DéFI dépose une motion en conflit d’intérêt aussi au Parlement francophone bruxellois

Le groupe DéFI a déposé vendredi en séance plénière du Parlement francophone bruxellois, une motion en conflit d’intérêt contre la réforme fédérale visant à limiter à deux ans les allocations de chômage, annonce le parti amarante dans un communiqué.

Cette motion est soutenue par le PS, Ecolo et le PTB, ajoute-t-il. Pour DéFI, cette réforme pénalise directement les chercheurs d’emploi bruxellois et ceux qui voudraient se lancer dans une formation qualifiante.

“S’il n’est pas illégitime d’envisager une activation renforcée des demandeurs d’emploi, la mesure, telle quelle, est inadaptée. Plutôt qu’une limitation brutale dans le temps, il faut investir dans la formation et l’accompagnement personnalisé des chercheurs d’emploi”, plaide le parti. Et de poursuivre : “cette réforme constitue une atteinte directe aux intérêts de Bruxelles, en ignorant les spécificités de notre Région : inadéquation structurelle entre offre et demande d’emploi, taux élevé de chercheurs d’emploi peu qualifiés, etc. En plus de menacer les parcours de formation, elle déstabilise les CPAS déjà sous tension et de facto les finances communales.”

“Cette réforme est aussi inefficace qu’injuste. Elle va aggraver la précarité, fragiliser les CPAS et détourner les chercheurs d’emploi des parcours de formation. Bruxelles, qui représente 10 % de la population belge, concentrerait un tiers des exclus du chômage : une mesure socialement brutale”, ajoute Cécile Jodogne, chef de groupe au Parlement francophone bruxellois.

Selon DéFI, cette mesure révèle une approche aux relents communautaires, touchant principalement la Wallonie et Bruxelles. Pour DéFI, les entités fédérées doivent impérativement être associées à toute réforme de cette ampleur.

Le parti demande la suspension immédiate de cette mesure pour au moins 6 mois. Jeudi soir, la commission communautaire commune de la Région bruxelloise (COCOM), où siège aussi DéFI, a décidé d’ouvrir une procédure de conflit d’intérêts.

