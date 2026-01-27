Violence contre les secours : le ministère de l’intérieur mise sur la prévention à l’école

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin et la ministre francophone de l’Éducation Valérie Glatigny ont présenté mardi dans une école d’Anderlecht une boîte à outils pédagogique, intitulée “Le respect des secouristes sauve des vies”, destinée à lutter contre la violence envers les services de secours. L’objectif est d’apprendre aux jeunes sur les bancs de l’école que la violence envers les secouristes est inacceptable.

Reportage d’Anaïs Corbin et Charles Carpreau

L’objectif est de faire des jeunes des alliés des services d’urgence, en leur montrant clairement les conséquences concrètes que peut avoir l’agressivité envers les secours. Du traumatisme pour l’équipe d’intervention, au retard dans l’aide apportée à la victime, en passant par les conséquences possibles pour l’auteur des actes de violence.

La boîte à outils a été développée par le SPF Intérieur et est gratuite. Elle contient un syllabus, des vidéos basées sur des situations réelles auxquelles sont confrontés les services d’urgence, des fiches thématiques sur les sanctions, les responsabilités et les comportements appropriés, ainsi que des jeux de rôle dans lesquels les élèves se glissent dans la peau de pompiers ou d’ambulanciers.

“L’uniforme doit être respecté. Lorsque des actes de violence sont commis, comme lors du Nouvel An, ils doivent être punis avec la plus grande sévérité. Mais la punition seule ne suffit pas. Si nous voulons obtenir des résultats durables, la prévention est tout aussi essentielle, en particulier chez les jeunes”, a déclaré le ministre Quintin.

“La boîte à outils offre aux enseignants un outil concret et accessible pour engager le dialogue avec leurs élèves sur le respect, la responsabilité et les gestes qui peuvent sauver des vies. La prévention de la violence commence aussi en classe”, a ajouté le ministre Glatigny. En 2025, les pompiers de Bruxelles ont enregistré 69 cas d’agression sur les services de secours dans la région bruxelloise.

Belga