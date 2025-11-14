Ixelles : la pizzeria Spuntino forcée de fermer les jeudis soirs pour cause de nuisances

Après “quatre mises en demeure, deux auditions devant le fonctionnaire sanctionnateur et de nombreux constats de police”, le bourgmestre Romain De Reusme a pris un arrêté imposant la fermeture temporaire du restaurant Lo Spuntino chaque jeudi, de 16h à 2h du matin, jusqu’au 15 janvier 2026.

Une décision radicale, mais justifiée selon la commune : “Il n’était plus possible de tolérer une telle situation, qui compromettait la sécurité de toutes et tous.”

Les autorités reprochent à l’établissement d’avoir transformé son activité en un “débit de boissons” non autorisé, avec une terrasse dépassant largement les 6 m² réglementaires. “Plus de 150 personnes occupaient régulièrement le trottoir entre les numéros 18 et 26, forçant les piétons à marcher sur la chaussée, au milieu des bus”, précise le communiqué communal. Une occupation “sauvage et non autorisée” de plus de 100 m² d’espace public, jugée dangereuse pour les clients, les passants et les usagers de la route.

Le propriétaire, Tommaso Ravo, lui, se dit “consterné”. “Ces décisions risquent de me fermer mon commerce complètement. Je ne travaille qu’avec le Parlement, et avec le télétravail, ça nous a tués. Le jeudi, c’est mon seul jour qui sauve.” nous livre-t-il. Malgré les mesures prises depuis septembre — barrières, présence de stewards, fermeture à 23h —, la commune estime que les efforts ne suffisent pas.

■ Reportage dePierre Beaudot et Hugo Moriamé