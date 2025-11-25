Grève nationale: professeurs, éducateurs et élèves en grève

Ce mardi, c’est au tour du secteur de l’enseignement d’être en grève. Après les transports en commun lundi, ce sont les services publics, dont les écoles, qui débrayent ce mardi, avant une grève intersectorielle mercredi. Professeurs, éducateurs ou même élèves, beaucoup dénoncent les mesures de l’Arizona, mais aussi celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

■ Reportage dans deux écoles bruxelloises de Michel Geyer et Gauthier Flahaux

Mi-octobre, entre 80.000 (selon la police) et 140.000 personnes (selon les syndicats) étaient descendues dans les rues de Bruxelles pour revendiquer des emplois de qualité, dénoncer la réforme des pensions, l’extension des flexi-jobs ou encore la baisse des rémunérations pour le travail de nuit. Le 10 novembre, plus d’un millier d’enseignants étaient mobilisés à Bruxelles.

Face à l’absence de réaction de la coalition “Arizona” (N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit et CD&V), le front commun syndical (CSC, FGTB et CGSLB) a appelé à une mobilisation générale pendant trois jours, du 24 au 26 novembre. Elle se terminera mercredi par une grève nationale interprofessionnelle.

