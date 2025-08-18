La Team Fouad Ahidar refuse de participer aux bilatérales organisées par Yves Verougstraete

La Team Fouad Ahidar (TFA) annonce ce lundi qu’elle “prend acte de l’invitation” mais ne participera pas aux rencontres bilatérales organisées par Yvan Verougstraete (Les Engagés) en tant que “facilitateur”. “Nous refusons de perdre notre temps et de faire perdre celui des Bruxellois dans des discussions biaisées où les dés sont déjà pipés“, annonce le parti par communiqué.

“Dans ses récentes déclarations à la presse, M. Verougstraete affirme qu’il ne gouvernera pas avec la Team Fouad Ahidar“, peut-on lire “Comment espérer construire un projet commun lorsque le facilitateur lui-même commence par exclure certains acteurs ? Cette mission est, dès lors, vouée à l’échec.”

“Bruxelles a besoin de solutions, pas de blocages institutionnels ni de postures politiciennes. Nous n’avons pas vocation à jouer les figurants dans un mauvais film. Nous laissons toutefois la porte ouverte si M. Verougstraete décide de revoir sa position dans les prochains jours et d’endosser réellement le rôle qui lui a été confié : celui d’un facilitateur impartial. Il importe de clarifier la position : si TFA est reconnu comme un partenaire politique légitime pour la formation d’un gouvernement, nous sommes prêts à dialoguer. Dans le cas contraire, il est inutile de nous inviter et de faire perdre du temps à tous,” conclut Fouad Ahidar, président de TFA.

