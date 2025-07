“Il faut travailler à la prolongation du nucléaire mais la sécurité ne sera jamais bradée”

Mathieu Bihet, ministre fédéral de l’énergie (MR), était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce mercredi.

On ne parle plus que de la canicule en Belgique ces derniers jours…La vague de chaleur implique t-elle un pic de consommation d’énergie ? “On a vu un pic sur les marchés de gros pour l’électricité ces derniers jours. Avec un prix qui augmente très fort en soirée car il y a une inadéquation entre l’offre et la demande. Et il y a eu du stress, ce qui est assez paradoxal, car on se dit toujours qu’avec ce beau soleil tout va bien mais non, car comme il fait très chaud on consomme énormément d’électricité en soirée. Et nous avons trop peu de capacités de production en Belgique, ce qui fait qu’on a alors recours à des importations d’électricité des pays voisins“, explique le Ministre fédéral de l’énergie.

Même s’il défend un marché libéralisé, Mathieu Bihet insiste que “le marché actuel est régulé, encadré, et nous avons une responsabilité en tant qu’Etat pour garantir la sécurité d’approvisionnement“.

Dans un récent rapport, Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, indique que la sécurité d’approvisionnement est garantie jusqu’en 2035 mais que cela sera plus compliqué par après. Notamment avec l’arrêt en 2035 de 2 réacteurs nucléaires, Tihange 3 et Doel 4. “On risque de manquer d’électricité car on va manquer de capacité de production alors qu’on va augmenter en même temps les besoins en électrification de la société“, détaille Mathieu Bihet.

“Des discussions sont en cours pour prolonger le nucléaire”

Des choix politiques forts sont dès lors attendus. Mais lesquels ? Faut-il augmenter la production de renouvelable avec plus d’éoliennes ? Ou consommer moins en promouvant la sobriété énergétique ? Voire prolonger nos centrales nucléaires ?

“Je pense qu’il faut travailler sur ces 3 aspects. Des discussions sont en cours avec l’opérateur actuel pour prolonger le nucléaire. L’accord de gouvernement parle de cette prolongation et de nouvelles capacités, on n’en fait pas un mystère. Et la sécurité ne sera jamais bradée. Il y a un contrôle permanent de l’AFCN (Agence fédérale de Contrôle nucléaire) et périodiquement elle évalue si cela possible ou pas. Mais des travaux seront nécessaires“.

“Je pense qu’il faut sortir de l’idiotie du passé d’opposer le renouvelable au nucléaire”

“Nous voulons un mix énergétique. On doit travailler à l’addition des moyens. On veut développer le renouvelable. Il va falloir réduire certains usagers. Mieux isoler les bâtiments par exemple car si on chauffe moins, on consomme moins. Il faut donner confiance aux gens car pour changer son mode de consommation, l’énergie doit être disponible. Or, les incidents en Europe ne donnent pas confiance actuellement“, insiste le Ministre.

Mais cela veut-il dire que l’Etat belge risque de repasser à la caisse ? “C’est surtout le consommateur qui est passé à la caisse dernièrement. Aujourd’hui, il faut le protéger, car si l’électricité est rare, elle est chère“.

Mathieu Bihet confirme par ailleurs que le gouvernement Arizona planche toujours sur les SMR, les petits réacteurs modulaires nucléaires. Le Ministre visitera d’ailleurs un chantier de ce type au canada en 2026. “Nous travaillons sur une feuille de route. Il faut d’abord choisir la technologie, puis trouver un opérateur et enfin on choisira les sites. L’une des possibilités serait d’installer ces SMR sur des sites où il y a déjà du nucléaire mais c’est encore trop tôt pour le décider“.

“Ne pas être le gouvernement de la facture chère”

Quid du projet d’ile énergétique mis en pause par le gouvernement De Wever ? Le co-président d’Ecolo, Samuel Cogolati, parle d’un sabotage énergétique et d’une coalition qui freine la transition. “Je pense que s’il préfère un projet à 8 milliards au lieu de 2,2 milliards, c’est son choix. Nous ne voulons pas d’impact sur la facture des Belges. Et pour ce qui est de l’éolien offshore, ça dépend surtout de l’octroi des permis“.

Pour conclure, craint il un jour un blackout en Belgique ? “Elia semble rassurant à ce sujet. Nous n’avons pas le même système que la péninsule ibérique par exemple. Nous sommes mieux interconnectés avec nos voisins. Nous sommes aussi plus résilients. Je reste donc serein à ce stade“.

Romuald La Morté