A Saint-Gilles, Yannis Bekhouche quitte le MR pour Les Engagés

Yannis Bakhouche, médecin généraliste à Saint-Gilles et tête de liste du Mouvement Réformateur dans la commune, a annoncé aujourd’hui son départ du MR pour rejoindre les Engagés.

Après plusieurs années au sein du MR, Yannis Bekhouche, ex-conseiller de Georges-Louis Bouchez et ex-conseiller de David Weytsman à la Ville de Bruxelles, déclare dans un communiqué vouloir faire “évoluer son action politique vers une approche plus transversale, plus en nuance et ancrée dans les réalités sociales et sanitaires du terrain.”

Ce médecin généraliste explique que “chaque jour, dans mon cabinet, je suis confronté à une réalité que les Saint-Gillois.e.s vivent de plus en plus durement : report des soins, difficultés d’accès aux soins, surcharge du système, souffrance psychologique croissante. La santé ne peut plus être reléguée au second plan.”

Il souligne dès lors avoir ressenti “le besoin de m’engager dans un projet politique qui place la dignité humaine, la prévention et le bien-être au cœur de ses priorités” et ajoute : “Mais l’engagement politique est aussi un chemin. Et au fil du temps, une question s’est imposée à moi : où puis-je aujourd’hui être le plus fidèle à mes convictions et le plus utile aux citoyens ?”

La commune de Saint-Gilles est dirigée par une majorité composée de la liste du Bourgmestre de Jean Spinette (PS) et Ecolo-Groen.

BX1 – Photo : Les Engagés