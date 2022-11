Yannick et Carine, deux personnes sans-abri, se marient après leur rencontre dans les services sociaux

C’est un mariage qui sonne comme une belle revanche sur la vie. Ce matin, deux personnes sans-abri ont uni leur destinée. Et parce qu’on est plus fort à deux, ils tentent de s’en sortir, mais c’est un véritable parcours du combattant. Ils peuvent cependant compter sur le soutien de plusieurs associations.

“Les rescapés de la rue”, voilà comment Carine et Yannick se définissent aujourd’hui. Les deux tourtereaux étaient sans domicile fixe il y a quelques années. Une vie marquée par la violence et l’errance avant leur rencontre à Lazare, une maison où cohabitent des personnes sans-abri et des travailleurs.

L’épicerie sociale des Capucines a choisi d’accueillir cet évènement et offrir le dîner de mariage.

Avant cette cérémonie, les deux amoureux ont dû se battre contre vents et marées. Sans revenus, ils devaient remettre leurs dossiers en ordre au CPAS ou à la mutuelle, mais grâce à leur amour et au Centre de Santé du Miroir, ils ont déplacé des montagnes.

■ Reportage de Gilles Joinau, Paolo Coen et Stephanie Mira, avec les interviews de Tanguy Terlinden, habitant de la maison Lazare, Emilie Many, directrice de l’ASBL “Les Capucines” et Claudia Maldonado, assistante sociale du Centre de Santé du Miroir.