Women in Food accompagne 25 femmes dans leur projet d’entrepreneuriat

Nadine Minampala accompagne 25 femmes entrepreneuses dans le cadre du programme Women in Food. Elle est venue en parler dans le 12h30.

Ce n’est pas toujours facile de se lancer dans l’entrepreneuriat, c’est parfois pire quand on est une femme. Depuis quelque temps, la Région bruxelloise tente de mettre en place des aides, via le programme Women In Business, notamment. Un nouvel appel à projet a été lancé et le programme Women in Food a été sélectionné. Nadine Minampala est à l’origine de ce projet.

La consultante en entrepreneuriat, formatrice et animatrice en développement accompagne aujourd’hui 25 femmes qui veulent lancer une activité dans le monde de l’alimentaire. Une aide appréciée : “Ce que dénoncent les femmes, ce qui ressort des entretiens, c’est qu’elles manquent parfois d’infrastructures pour pouvoir se lancer et tester son projet“, explique Nadine Minampala.

Il a fallu choisir parmi 80 candidatures, avant de sélectionner les 25 personnes. Le premier critère était celui de leur situation, à savoir “des femmes soit au chômage soit qui travaillent à mi-temps“, précise-t-elle. L’objectif est de les remettre à l’emploi.

Tout un programme est proposé aux participantes pendant un an. Elles profitent par exemple d’événements thématiques : “Ils répondent réellement à leur besoin d’informations sur les réglementations, les besoins sanitaires, les aspects techniques. Tout ce qu’il faut savoir pour se lancer de manière professionnelle dans le secteur de l’alimentation durable“. Les entrepreneuses peuvent également se servir d’outils qui leur permettent développer un modèle d’affaires qui soit suffisamment rentable.

Women in Food peut compter sur son partenariat “clé”, BeCook!, qui offre l’infrastructure logistique.

■ Interview de Nadine Minampala, réalisée par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez