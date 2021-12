Woluwe-St-Pierre : Gerda Postelmans est la nouvelle échevine de la Culture

L’écologiste Gerda Postelmans sera la nouvelle échevine de la Culture à Woluwe-St-Pierre. Elle succèdera à Raphaël Van Breugel pour la seconde moitié de mandature.

Ce jeudi, Ecolo-Groen Woluwe-Saint-Pierre a élu la conseillère communale Gerda Postelmans pour succéder à Raphaël Van Breugel au poste d’échevin de la Culture. Ce dernier se retire de la politique pour se consacrer entièrement à ses nouvelles fonctions dans l’enseignement.

« La politique n’est pas un métier. J’ai choisi de passer le flambeau et suis heureux des projets menés dans une période sanitaire compliquée. Forte de son expérience multidisciplinaire, Gerda poursuivra une politique culturelle forte, inclusive et solidaire. », a déclaré Raphaël van Breugel, l’échevin de la Culture sortant.

Gerda Postelmans est trilingue et européenne convaincue. “C’est une femme dynamique aux multiples compétences et facettes. Ancienne fonctionnaire européenne active dans l’environnement, elle siège au Conseil communal depuis 2019 et a participé activement à l’élaboration des motions ‘Urgence climatique’ et ‘Violences conjugales’. Passionnée d’art, de photographie et de littérature, elle porte une vision résolument solidaire de la Culture qu’elle entend mettre au cœur des enjeux actuels de notre monde: transition, climat, crise sanitaire, égalité, etc”, annonce la commune de Woluwe-St-Pierre dans un communiqué.

Elle devrait officiellement prêter serment le 21 décembre prochain devant le conseil communal. Par conséquent, la suppléante Danièle van Crombrugghe la remplacera comme conseillère communale.