Woluwe-Saint-Pierre : quel futur projet de “vie collective” pour le site des Dames Blanches ?

La Région et la commune de Woluwe-Saint-Pierre lancent un appel à projet pour une portion du site des Dames Blanches.

Pour l’heure, la zone n’est encore qu’un espace inoccupé, mais les autorités entendent y construire, bientôt, une zone de logements sociaux et acquisitifs (5 ha, 200 logements) et d’activités collectives (2,5 ha). Cette seconde portion du projet fait désormais l’objet d’un appel à projets pour “la vie collective”, annoncent ce lundi la Région bruxelloise et la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

“Le lancement de cet appel à projets marque une étape importante et très concrète pour le développement durable du site des Dames Blanches. Il a été le résultat d’une collaboration productive et constructive entre acteurs régionaux, qui sera mise au service des riverains et des futurs habitants“, explique ainsi le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS). En effet, une consultation a été réalisée au moyen d’un panel citoyen, afin de travailler autour du futur du site dont l’ambition “est d’en faire un lieu convivial, ouvert sur le quartier, investi et utilisé par et pour les citoyens“, précise la Région dans un communiqué.

Une concession de quinze ans

Concrètement, il s’agira d’une concession de services, pour une période de quinze ans. Citydev, en tant que représentant du Guichet régional des occupations temporaires, sera le pouvoir adjudicateur.

Sur le site dédié aux demandes, qui peuvent être introduites jusqu’au 22 décembre à midi, on découvre ainsi que le concessionnaire “devra gérer et coordonner un programme d’activités diversifié (…) avec la volonté que l’activitation de cet espace crée de nouvelles cohésions sociales au sein du quartier et voie éclore une mosaïque d’activités diverses valorisant le site dans ses dimensions sociales, nourricières, agricoles, pédagogiques, récréatives et environnementales, en réponse aux besoins des riverains déjà présents et des futurs habitants“.

“Les occupations temporaires sont un outil particulièrement intéressant pour tout entrepreneur souhaitant lancer ou tester une activité économique. Je me réjouis que celle du site des Dames Blanches permette ainsi de tester et de développer des projets agroécologiques portés par les riverains“, commente ainsi la secrétaire d’État à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo).

ArBr – Photo : Google Maps