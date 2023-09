Woluwe-Saint-Pierre : déposez vos encombrants ce 25 septembre dans un Recypark mobile

Bruxelles Propreté a lancé des Recypark mobiles, dont l’objectif est de collecter les déchets et les encombrants, au plus près des citoyens et ainsi, de limiter les dépôts clandestins.

L’initiative est largement appréciée par les habitants des six communes concernées, comme ce couple de Schaerbeekois qui vient déposer des affaires, pour ceux qui n’ont pas les moyens. Au-delà de l’aspect social, ce projet vise à proposer une seconde vie à de nombreux objets et limiter les encombrants. “Si on peut contribuer dans une économie recyclable et qui ne maximise pas l’épuisement des sources, on est tous contents”, explique un habitant de Schaerbeek.

Il y a cependant certaines conditions avant de déposer des affaires : qu’elles soient en bon état, ou possible à réparer. En 2022, 1700 tonnes de déchets ont été récoltées par Bruxelles Propreté, dont 1400 tonnes d’encombrants. “On vise 5kg d’objets présentés au réemploi par habitant et par an”, déclare Adel Lassouli, porte-parole de l’agence.

Le recypark mobile reprend la route en direction de Woluwe-Saint-Pierre, ce 25 septembre.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Bryan Mommart et Morgane Van Hoobrouck