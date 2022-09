Woluwe-Saint-Pierre adopte un plan pour réduire sa consommation énergétique

Pour faire face à la crise énergétique, la commune de Woluwe-Saint-Pierre adopte une série de mesures qui ambitionne de réduire sa consommation énergétique et dépendance aux énergies fossiles.

Le collège communal a donc décidé de réduire la température de chauffe de nos 50 bâtiments publics à 19°C, à l’exception des crèches et de la maison de repos, voire moins si le bâtiment est inoccupé plus de 24h. La climatisation dans l’hôtel communal sera également couper, la température de l’eau des piscines et des bulles de tennis sera réduite.

La commune prévoit aussi d’éteindre les illuminations des bâtiments et des statues dans l’espace public et de réduire la période et les horaires des illuminations de fin d’année.

Ces mesures d’urgence s’ajoutent au travail de décarbonisation des administrations entamées depuis plusieurs années. Depuis 2005, Woluwe-Saint-Pierre investi afin de réduire sa consommation énergétique et atteindre une réduction de -27% de C02.

