Woluwe-Saint-Lambert: une motion pour la reconnaissance du génocide des Syriaques et Grecs pontiques

Une motion visant à faire reconnaître officiellement le génocide des Syriaques (Assyriens, Araméens, Chaldéens) et des Grecs pontiques perpétré dans l’Empire ottoman entre 1914 et 1924 sera soumise ce lundi au Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert. Cette motion de Jean-Louis Hanff (Les Engagés) et de Marie-Jeanne Peti (Liste du Bourgmestre), tous deux issus de la majorité, demande notamment à l’autorité fédérale de reconnaître officiellement ce génocide comme un crime contre l’humanité, condamne toute forme de négationnisme de ces génocides (ainsi que l’arménien) et plaide pour un renforcement de l’enseignement de ces événements dans les programmes scolaires aussi bien au niveau communal que communautaire.

“Le devoir de mémoire commence au niveau local. Une commune est souvent le premier lieu où l’on transmet l’Histoire, où l’on sensibilise les jeunes générations et où l’on refuse l’oubli. Cette motion affirme qu’aucune mémoire ne doit être reléguée au second plan et que la vérité historique ne peut être négociée“, selon Jean-Louis Hanff , qui veut “soutenir le travail mené au niveau fédéral par le député Les Engagés Michel De Maegd. “Les persécutions contre certaines minorités n’appartiennent malheureusement pas au passé. Le sort des Arméniens du Haut-Karabagh ou les violences qui frappent encore certaines communautés chrétiennes d’Orient nous rappellent combien la protection des minorités demeure un enjeu contemporain. Se souvenir des génocides de 1915, c’est aussi rester vigilants aujourd’hui.”

Si la motion est approuvée ce lundi, elle sera transmise aux institutions européennes ainsi qu’aux gouvernements fédéral, régional et communautaire. Woluwe-Saint-Lambert deviendrait la première commune du pays et la première des 19 communes bruxelloises à adopter une telle motion. La maison communale avait par ailleurs récemment accueilli une exposition sur le Génocide syriaque “Sayfo 1915” entre le lundi 20 avril et le lundi 4 mai.

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