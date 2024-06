“Weekend jardins natures” : de nombreux jardins privés accessibles au public samedi et dimanche

Plus de 80 jardins privés seront accessibles samedi et dimanche à Bruxelles et en Wallonie à l’occasion de la première édition du “Weekend jardins natures”.

Les curieux et passionnés de nature pourront se rendre gratuitement dans ces jardins pour apprendre des expériences des jardiniers passionnés ou encore pour voir qu'”un jardin peut accueillir la nature sauvage tout en étant joli“, explique l’association de protection de l’environnement Natagora. Plusieurs jardins proposeront une permanence sans inscription et d’autres des visites guidées, certains avec inscription et d’autres sans. “Dans un paysage fragmenté et densément peuplé, les zones résidentielles occupent une part importante du territoire et jouent un rôle crucial dans le maillage écologique et l’accueil de la biodiversité“, détaille Natagora. L’association propose ainsi aux citoyens wallons et bruxellois de souscrire à une charte de cinq bonnes pratiques pour l’accueil de la biodiversité au jardin. “Le jardin naturel permet de répondre à de nombreux enjeux, climatiques, pour l’adaptation aux conditions extrêmes ou de santé, pour les bienfaits que la nature a sur nous, etc.”, précise encore l’ASBL.

Belga