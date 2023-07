Vooruit dénonce l’inaction du gouvernement bruxellois face aux rodéos urbains

Le parti de gauche néerlandophone fait pourtant partie de la majorité régionale.

Vooruit dénonce le manque d’actions concrètes pour lutter contre les rodéos urbains dans la capitale. Le parti fait pourtant partie de la majorité bruxelloise, mais il estime que ses partenaires n’en font pas assez. La députée bruxelloise Els Rochette dénonce “l’absence d’une approche sérieuse à l’égard de ces courses de rue et l’absence de coopération entre les zones de police”. “Même les communes appartenant à la même zone de police ne coopèrent pas“, explique-t-elle.

► REPORTAGE | Rodéos urbains, embouteillages et stationnement abusif : le calvaire des riverains du Heysel (5 avril 2021)

“Rien n’a changé”

La députée dit avoir posé la question il y a un an à la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) :”La ministre avait alors déclaré que les mesures déjà prises ne semblent pas suffisantes pour endiguer durablement le phénomène des courses de rue. Depuis, rien n’a changé.” Elle précise qu’aucun groupe de travail n’a été mis en place pour le partage des données, et qu’aucun agenda n’a été mis en place.

Elle poursuit : “La région doit prendre ses responsabilités. Nous avons besoin d’une politique cohérente pour sanctionner réellement les contrevenants et améliorer la sécurité routière dans toute la région. Cela ne devrait pas dépendre de la commune ou de la zone de police dans laquelle l’infraction a été commise.”

Selon les chiffres de la ministre de la Mobilité, à la zone de police Bruxelles-Ixelles, en 2020, 39 véhicules ont été saisis administrativement et 9 judiciairement. En 2021, les chiffres sont de 31 et 5. A la zone Nord, en 2021, il y a eu 299 cas de vitesse inadaptée et 23 cas de conduite dangereuse. En 2022, les chiffres étaient de 268 et 39 ; cette année, ils sont déjà de 41 et 12. A la zone Ouest, 26, 18, 20, 38 et 9 infractions détectées en rapport avec des courses de rue depuis 2019. Quant à la zone Montgomery, aucune infraction relative à des courses urbaines n’a été relevée. Els Rochette dit s’en étonner.

Rédaction