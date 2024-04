Vol avec violences dans la station de métro “Hôtel des Monnaies” : la police recherche les trois auteurs

Le vendredi 19 mai 2023 à 15h46, à Bruxelles, trois individus ont commis un vol avec violences dans la station de métro “Hôtel des Monnaies” située boulevard de Waterloo.

Au moment de la fermeture des portes du métro, trois individus ont arraché violemment le collier d’une passagère. Les auteurs sont ensuite sortis de la rame pour emprunter une nouvelle rame de métro dans le sens opposé.

Le premier auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence mince et a les cheveux foncés cachés dans sa casquette, et rasés sur les côtés. Au moment des faits, il portait une veste de training foncé avec un motif bleu sur la manche de marque “Nike”, une casquette bleu ciel et blanche avec un logo rond, des lunettes à verres bleus et deux grosses chaines dorées portées autour du cou. Il était en possession d’une veste à capuche sans manche de couleur grise.

Le deuxième auteur a le visage ovale. Il est âgé d’une vingtaine d’années et est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés mi-longs avec des mèches claires et rasés sur les côtés. Au moment des faits, il portait un pantalon noir avec des inscriptions bleues sur la jambe gauche de marque Nike, un sweat à capuche noir avec l’inscription Nike en bleu sur le ventre ainsi que sur la manche gauche, une casquette bleu ciel et blanche avec un logo rond, identique que celle du 1er auteur et des chaînes argentées autour du cou.

Le troisième auteur est âgé d’une vingtaine d’années et est de corpulence mince. Il est plus petit que ses deux amis. Il porte de longs cheveux brun foncé bouclés et mi-longs. Au moment des faits, il portait une casquette kaki et une veste foncée avec une capuche bordée de fourrure. Par-dessous, il portait une seconde veste matelassée noire et un pull avec un logo doré.

L’avis de recherche est disponible sur le site internet de la police.

Police fédérale – Photos : Police fédérale