Voici les nouveautés de la rentrée dès le 28 aout sur BX1 !

BX1, média référent bruxellois, a décidé de mettre la rentrée d’automne sous le signe de la continuité des programmes, mais aussi sous le signe d’un important développement de ses contenus en télévision, en radio et en digital.

Côté programmes

En télévision, bx1 propose des programmes à ancrage bruxellois tant en matière d’information, de culture, de sport et de magazines de société. Trois grands rendez-vous d’information jalonnent la journée à la fois en tv et en radio.

« Bonjour Bruxelles » présenté par Fabrice Grosfilley sera diffusé dès 6h58. A 7h, la tranche d’info démarrera avec le journal de rfi, proposant un regard sur l’actualité mondiale en complémentarité avec les autres rendez-vous régionaux : le journal bruxellois de 8h, les journaux de Viva Bruxelles et les trois invités d’actu de Fabrice Grosfilley.

« Le 12h30 » sera coprésenté pendant 60 minutes en alternance par les duos Jim Moscovics/Adeline Bauwin et Vanessa Lhuillier/Fanny Rochez.

Pour « Le 18h », Valérie Leclercq et Camille Tang Quynh seront une semaine sur deux aux manettes du journal de la fin de journée. Le JT de 18h est désormais disponible dès sa rediffusion de 21h en sous-titres destinés aux sourds et malentendants.

Les grands rendez-vous culturels (LCR, Octave, Mont des arts, En Stoemelings…) et sportifs (Foutsal, Sport, Le Match – hockey féminin en direct, …) seront de la partie. En matière de sport, « Le Club du Dimanche », présenté par Jamal Fadil sera diffusé en radio et en tv le dimanche de 17 à 18h. Au cours de cette heure, l’émission fera la part belle aux sports invisibilisés et aux exploits des sportifs bruxellois et sportives bruxelloises. « After » accueille un nouveau visage, en plus de Cyprien Houdemont, Marine Guiet assurera la présentation de cet hebdo consacré aux nouveaux lieux de la capitale.

En radio, bx1 en Dab+ annonce le retour de l’émission « Bruxelles vit » de 14h30 à 16h30 au cours de laquelle Amélie Bondjutu vous fera vivre sonorement les activités des Bruxellois. Un nouveau rendez-vous fera son apparition le samedi de 19 à 20h : « Le Grand Journal du Rien » ou comment Kris Debusschere et Frédéric Jannin (ex-Snuls) ainsi que François Segan réinventent les réseaux sociaux à la radio. A pointer également une séquence quotidienne établissant des points communs entre musiques de la FWB, en collaboration avec David Menessier de PointCulture dans « Crossover » d’Aline Walsdorff.

Bx1 décline déjà ses contenus sur de nombreuses plateformes : en tv, radio web et dab+, en mobile, sur le web et les réseaux sociaux. A partir du mois de septembre, certains contenus seront disponibles en replay sur auvio.

Côté organisation

BX1 (et Télé Bruxelles auparavant) fut longtemps synonyme de tv d’info régionale bruxelloise. Aujourd’hui, le spectre des programmes du média bruxellois de référence est plus large à la fois par ses contenus et par ses plateformes de diffusion. Ces développements méritaient une réorganisation de l’encadrement. Dans le but d’encore davantage développer les contenus non-info tant en tv qu’en radio, Jean-Jacques Deleeuw réunit désormais les responsabilités de la direction de l’information ainsi que de la direction des programmes. Cette adaptation de l’organisation est accompagnée d’un renforcement de l’encadrement de la rédaction avec la promotion interne de Murielle Berck qui assurera à partir du 28 août la fonction de Rédactrice en chef adjointe aux côtés de Stéphanie Meyer, Rédactrice en chef adjointe également. Par ailleurs, Vincent Schmitz ( ex LN24, 7 sur7) a rejoint BX1 x1 ce 21 août pour y assurer désormais la coordination digitale.