Violences en marge de la Coupe: “Nous enquêtons d’arrache-pied mais les caméras à Molenbeek ne fonctionnaient pas”

Le procureur du roi de Bruxelles Julien Moinil est l’invité de + d’actu, à revoir ici.

Le 4 mai dernier, alors que le Sporting d’Anderlecht affrontait le Club de Bruges, en finale de la Coupe de Belgique, des soi-disant supporters brugeois ont traversé à pied une partie de la capitale, après avoir endommagé une rame de métro et provoqué son immobilisation. Ils s’en sont pris à des habitants et commerces de Molenbeek, Bruxelles-Ville et Jette. Plusieurs observateurs ont rapidement pointé un groupe de hooligans brugeois d’extrême droite, qui semble avoir voulu semer la terreur dans un quartier où vivent beaucoup de personnes issues de l’immigration. Quelque 80 personnes avaient été blessées, dont quatre policiers.

“J’ai reçu les victimes personnellement, les victimes qui ont été touchées le plus gravement. Ce sont des faits intolérables qui sont mus par une volonté xénophobe, raciste et qu’on ne peut pas accepter dans une démocratie. Donc non seulement, il y aura des poursuites, mais en plus, j’entends bien que ces personnes soient interpellées, arrêtées“, réagit ce vendredi Julien Moinil sur le plateau de + d’actu.

“La difficulté, c’est qu’il y a eu très peu d’arrestations en flagrant délit, et même zéro. Je n’ai eu aucun hooligan brugeois arrêté par la police en flagrant délit. Donc ça nécessite maintenant une analyse des images. Mais il faut savoir que notamment à Molenbeek, les images ne sont pas disponibles au niveau des caméras puisque j’ai appris que les caméras ne fonctionnaient pas. Et ce, depuis plusieurs années. J’ai interpellé les autorités parce que, évidemment, des images, ça me facilite la tâche. Et donc, il y a un travail qui est fait d’arrache-pied et je peux évidemment vous dire qu’on sera extrêmement intransigeants.”

BX1