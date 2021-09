Vingt ans plus tard, les Belges présents à New-York le 11 septembre 2001 se souviennent

Vingt ans plus tard, le souvenir est toujours bien vivace pour les Belges présents sur place.

Ce samedi, cela fait 20 ans que les tours du World Trade Center s’effondraient dans un attentat terroriste que personne n’aurait pu imaginer. Une équipe de Télé-Bruxelles est justement aux Etats-Unis pour suivre une mission économique. Marie-Noëlle Dinant et Béatrice Broutout rejoignent alors New York, c’est la première équipe de télévision belge qui se trouve sur place. Notre équipe recueille le témoignage de plusieurs Belges sur place. Nous les avons retrouvés vingt ans plus tard.

Alain, Katya et Kurt se trouvaient à New-York le 11 septembre 2001. Le premier travaille pour une grande banque d’affaires belges, la seconde pour la Chambre de commerce et le troisième est professeur dans une école flamande de management. Tous ont vécu au plus près ces attentats.

“Je pense à la vie que j’ai eue”

“Je me trouvais à un séminaire à 200 mètres des tours. Je n’ai pas vu, mais j’ai entendu le deuxième crash. À ce moment-là tout le monde a paniqué, car on a compris que ce n’était pas normal“, se souvient Kurt.

Katya quant à elle reste marquée 20 ans plus tard par la solidarité entre les New-Yorkais. “On faisait la file près de chez nous dans les hôpitaux pour donner du sang“, se rappelle-t-elle.

Alain, lui, mesure la chance qu’il a eu d’échapper au drame. “Je pense à la vie que j’ai eue et à cette chance que j’avais de ne pas avoir été dans les tours. Parce qu’il faut savoir que de nombreuses banques se trouvaient dans ce coin-là“.

Pour tous en tout cas, le 11 septembre reste une date particulière dans le calendrier.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Béatrice Broutout, Frédéric De Henau et Pierre Delmée