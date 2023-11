Une nouvelle fresque dans les Marolles célèbre les 20 ans du mariage homosexuel en Belgique

Située au cœur du quartier bruxellois des Marolles, la fresque “Diversity” a été inaugurée mardi par la Ville de Bruxelles afin de célébrer les 20 ans du mariage homosexuel en Belgique. Au travers de cette œuvre, le duo d’artistes originaires d’Argentine “Medianeras” entend par ailleurs rappeler la nécessité de “défendre l’inclusivité et l’égalité pour toutes et tous”.

À l’initiative de la Ville de Bruxelles et par l’action des cabinets de l’échevine de la Culture, Delphine Houba, ainsi que celui de l’échevine de l’Égalité des chances, Lydia Mutyebele Ngoi, cette fresque, située au 353 rue Haute, vient rendre honneur aux deux décennies écoulées depuis l’adoption de la loi belge autorisant le mariage pour toutes et tous.

L’œuvre, qui prend la forme d’une fresque géante composée de mosaïques aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, s’intitule “Diversity: the union as more than the sum of its parts” (“Diversité: l’union est davantage que la somme de ses parties”). Créée par Medianeras, un duo formé par les épouses Vanesa Galdeano et Anali Chanquia, la fresque représente une personne sans identité de genre définie, “à laquelle tout le monde peut s’identifier”, appuie Vanesa Galdeano.

Les deux artistes ont ainsi voulu représenter “l’essence de la diversité et de la liberté de choix dans les relations”, les couleurs et les formes de la mosaïque symbolisant dès lors “la pluralité des expériences et des perspectives qui enrichissent l’ensemble de la société”.

Le 30 janvier 2003, la Belgique était devenue le deuxième pays européen, après les Pays-Bas, à accorder le droit aux couples homosexuels de se dire “oui” au même titre que les personnes hétérosexuelles.

Belga – Photo : Belga