Vidéo du Roi Philippe et des Diables Rouges : le Palais modernise sa communication

C’est le premier supporter des Diables rouges ! Le roi Philippe casse les codes pour apporter son soutien à notre équipe nationale à la veille du lancement de la Coupe du Monde. Le palais participe à une vidéo pour le moins étonnante et un peu surréaliste … à la belge.

Les Diables rouges ont pris la direction du Koweït ce mardi 15 novembre avant de se rendre au Qatar. L’occasion pour le roi Philippe de les encourager avant le départ. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le Palais royal et l’Union belge de football mardi soir, le souverain se met en scène dans le rôle d’entraîneur à Tubize et donne ses derniers conseils, au côté de Roberto Martinez.

Ni le Palais royal ni le roi Philippe ne nous avaient habitués à ce style de communication décalée aux traits humoristiques. On connaissait les traditionnelles visites royales à l’équipe belge de football avant le départ pour un tournoi. On connaissait moins les talents d’acteur de notre souverain.

Mais pour cette Coupe du Monde, l’entourage du chef de l’État a souhaité en faire un évènement qui marque les esprits.

Un tournant dans la communication de la monarchie

Ce type de vidéo est inédit dans l’histoire de la monarchie belge. Une vidéo préparée en amont entre l’Union belge et le Palais royal avec une heure de tournage ce lundi sur le terrain de Tubize et la séquence au Palais de Laeken tournée jeudi dernier.

Le service communication du Palais royal nous dit avoir voulu “casser les codes, introduire de la légèreté en soutien aux Diables pour marquer les esprits”. Une vidéo avec du relief, ludique, quelque chose d’inhabituel, assumé par le Palais. Jamais une vidéo mettant en scène le chef de l’État n’avait été à ce point scénarisée. Et c’est aussi la première fois que le roi a dû jouer la comédie. De ce qu’on nous dit, il s’est prêté au jeu avec plaisir et cela l’a beaucoup amusé.

“Un joli coup de com”, selon Pierre De Vuyst, journaliste de la royauté pour Le Soir Mag. “On dit toujours que le Roi a une image lisse et qu’il manque de charisme. Ici, il prouve le contraire. On remarque que le Palais s’est inspiré de la vidéo de la Reine d’Angleterre dans la vidéo des J.O. de Londres avec James Bond. Ici notre James Bond, c’est Roberto Martinez.”

La monarchie et les Diables, deux éléments qui unifient la Belgique. Ici, les deux se sont associés ensemble. “Le Roi aime le football et il se rend compte que c’est un moyen de renforcer l’unité du pays. Le Palais fait toujours en sorte de rester neutre. Le Roi parle en français, néerlandais, anglais. Il n’y a pas un mot qui n’est pas voulu dans cette vidéo.”

Le Palais qui est aujourd’hui présent sur tous les réseaux sociaux, tente d’être en phase avec l’époque actuelle. “Une vidéo par jour banaliserait l’action et pourrait le desservir. Il y a toute cette notion de sacralité de la fonction, donc l’idée est de rester au-dessus de la mêlée, mais de temps en temps faire un petit clin d’œil sympa pour montrer qu’il est comme tout le monde“, explique le journaliste.

Par ailleurs, la vidéo ne contient aucune référence au Qatar, pays hôte de la Coupe. Dans un contexte brûlant dans lequel il est question d’envoyer ou non une délégation belge dans le pays, on peut supposer que le Palais a voulu anticiper les potentielles critiques. Le but étant de passer un message de soutien aux Diables et non à la monarchie du Golfe.

Anaïs Corbin

■ Interview de Pierre De Vuyst, journaliste de la royauté pour Le Soir Mag