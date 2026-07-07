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Victoire des Diables Rouges face aux États-Unis : revivez cette nuit riche en émotions aux côtés des supporters

Ils l’ont fait. Les Diables rouges se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde. La nuit dernière, ils se sont imposés face aux États-Unis sur le score écrasant de 1 – 4.

À Bruxelles, malgré l’heure tardive, les supporters ont célébré cette qualification dans une ambiance de fête. L’une de nos équipes a suivi la rencontre aux côtés des fans, dans différents lieux de la capitale.

■ Reportage de Rémy Rucquoi et Loïc Bourlard

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