Versus : au cœur de l’entrepreneuriat, entre passion et contraintes

L’entrepreneuriat en Région bruxelloise soulève souvent des questions quant aux investissements proposés et les risques qu’un tel choix professionnel pose. Michel Geyer reçoit quatre invités pour évoquer ce monde entre passion et contraintes.

Quelques jours par an, la Semaine de l’entrepreneuriat permet d’encourager celles et ceux qui toute l’année crée leur propre job et parfois, celui des autres. Mais comment, en Région bruxelloise, accompagne-t-on ces entrepreneurs ? Est-ce utile et efficace ? À quoi faire attention quand on décide se lancer seul dans l’entrepreneuriat ? Les entrepreneurs sont-ils les vaches à lait de notre État providence ? Michel Geyer lance le débat dans Versus, cette semaine avec ses invités :

Isabelle Grippa de Hub.brussels, l’agence bruxelloise pour l’accompagnement des entreprises

Marie Buron de Womanly, un espace bruxellois de coworking uniquement dédié aux femmes et aux entrepreneures

Michaël François de YouthStart, une ASBL qui accompagne les jeunes entrepreneurs

Eric Vanden Bemden de BECI, la Chambre bruxelloise de commerce

