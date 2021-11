Vers la plantation d’une “micro-forêt” de 900 arbres à Jette

Elle sera plantée en décembre, près de la station de métro Belgica.

Aujourd’hui, les lieux sont occupés par un petit monticule herbeux et quelques arbres, entourés par des habitations… Mais dans un mois jour pour jour, c’est une véritable “micro-forêt” qui sera plantée au croisement des rues Serkeyn et Ongena, à Jette, indique La Capitale. Contactée par notre rédaction, l’échevine en charge de l’environnement, Claire Vandevivere (cdH) nous indique que “sur 300 mètres carrés, on plantera près de 900 arbres, de 22 espèces indigènes. Il y aura 3 arbres par mètre carré, en alternant arbres de petite, moyenne et grande taille“.

Une idée qui vient du Japon, et que l’on retrouve dans plusieurs projets de ce type dans le monde : “en plantant les arbres de cette manière, ils atteignent leur maturité en vingt ans. Et il y a une symbiose entre les espèces, les arbres plus petits n’étant pas gênés par la canopée des grands arbres“, détaille l’échevine.

“C’est miraculeux !“

Il aura fallu quelques années pour mûrir le projet, qui se concrétisera au mois de décembre, avec la plantation des arbres les 9 et 10 décembre, par 90 planteurs (élèves, professeurs et ouvriers communaux). “Ici, c’est une première à Jette, mais il y en aura d’autres ensuite“, explique Claire Vandevivere. Ailleurs à Bruxelles, une autre “tiny-forest” avait déjà vu le jour à Forest, durant le confinement.

► Article | Forest : durant le confinement, la première Tiny Forest de Bruxelles a vu le jour (20/05/2020)

L’objectif de cette “micro-forêt” est de s’intégrer dans le projet de maillage vert de la commune, “et ainsi préserver et développer notre biodiversité, étendre la verdure“, tout en participant aussi au Plan Air Climat des autorités jettoises. “Les arbres ont beaucoup de propriétés, parmi lesquelles la création d’îlots de fraîcheur : entre une rue macadamisée sans arbres, et une rue macadamisée avec des arbres, on peut voir une différence jusqu’à 9°C !“, indique l’échevine.

Au même titre, “les arbres absorbent le CO² et rejettent l’oxygène et captent les particules fines… C’est miraculeux !“, se réjouit Claire Vandevivere, qui précise également que la “micro-forêt” viendra créer une rétention de l’eau grâce à ses racines, en cas de fortes pluies, “sans parler du bien-être que ces arbres procureront aux habitants“.

ArBr – Photo : Commune de Jette