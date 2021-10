Vente de boissons énergisantes limitée pour les moins de 16 ans : une proposition de loi va être introduite

Pour des raisons de santé, l’achat des boissons énergisantes va être limité à 16 ans. Une proposition de loi déposée par la députée Nawal Farih (CD&V).

En plus de limiter l’âge, le texte propose de réduire les distributeurs automatiques de ces boissons à proximité des centres sportifs et des écoles. Selon l’enquête du Sipes (Service d’Information, Promotion, Education Santé, ULB), les boissons énergisantes sont très populaires chez les adolescents grâce aux stratégies marketing. Ainsi, la proposition souhaite limiter la publicité de ces boissons à destination des jeunes. Le texte ne souhaite pas interdire, mais préfère avertir sur les risques pour la santé. Une consommation excessive de caféine et souvent de taurine augmentent les maux de tête et amènent des troubles cardio-vasculaires. Les jeunes sont plus sensibles aux effets secondaires de ces boissons.

C. Paillaud / Image: Belga