Vendée Globe : le Bruxellois Denis Van Weynbergh débute son tour du monde à la voile

La 10 édition du Vendée Globe, le tour du monde à la voile (monocoques) en solitaire, sans escale et sans assistance, s’est élancée dimanche à 13h02 au large des Sables d’Olonne. Par temps couvert et un vent très léger au portant et devant une grande foule (entre 350 et 400.000 personnes), absente il y a quatre ans en raison du Covid.

Parmi les 40 skippers de “l’Everest des mers“, notre compatriote Denis Van Weynbergh (57 ans) est présent sur son bateau D’Ieteren Group. Il tentera de devenir le premier Belge à revenir aux Sables après avoir parcouru les 24.300 miles nautiques (environ 45.000 kilomètres) autour du monde. Avant lui, Patrick de Radiguès avait été contraint à l’abandon lors des 3e et 4e éditions en 1996-1997 et 2000-2001. Le Français Armel Le Cléac’h détient le record de vitesse de la course. Il a remporté la 8 édition en 2016-2017 en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes à la barre de Banque Populaire VIII. Son compatriote Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) s’est imposé dans la précédente édition en 80 jours 3 heures 44 minutes et 46 secondes. Le doyen de l’épreuve est Jean Le Cam (65 ans), qui dispute son 5e “Vendée”, la benjamine Violette Dorange (23 ans) qui découvre l’épreuve. Les favoris s’appellent Charlie Dalin (Macif), premier à l’arrivée de la précédente édition mais classé 2e après la bonification de temps accordée à Bestaven qui a participé au sauvetage de Kevin Escoffier;Thomas Ruyant (Vulnerable 2), vainqueur de la Transat Jacques-Vabre (2021, 2023) et de la Route du Rhum (2022); Jérémie Beyou (Charal); Yoann Richomme (Paprec Arkéa); l’Allemand Boris Herrmann (Malizia Seaexplorer) et Yannick Bestaven (Maître CoQ V), tenant du titre qui rêve de rejoindre Michel Desjoyeaux, seul double vainqueur de la course (2000-01 et 2008-09).

