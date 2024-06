Végétaliser l’espace public pour limiter les inondations : Ixelles met en place son plan Climat

En raisons des fortes pluies de ces dernières semaines, les risques d’inondations sont élévées à Bruxelles. Pour limiter les conséquences sur les communes, des actions concrètes sont mises en place, notamment à Ixelles, où Audrey Lhoest (Ecolo), échevine en charge du Climat a proposé un plan Climat.

Selon nos confrères de la RTBF, l’objectif du plan est de trouver des solutions rapides et concrètes pour gérer le ruissellement des eaux dans les rues et donc éviter les débordements sur la voirie. Parmi les nouvelles installations proposées, on retrouve la plantation d’arbres et la création de fosses infiltrantes.“On retire du béton, on laisse apparaitre la terre, toute l’eau est absorbée et on contribue à lutter contre les inondations car ces eaux-là ne partent pas à l’égout”, explique Audrey Lhoest à la RTBF.

Ce projet concerne des places comme Flagey et Sainte-Croix, où l’objectif est de passer de 38 arbres à 154. Ces aménagements, comme les jardins de pluie ou encore les toitures végétalisées fleurissent petit à petit à Bruxelles, mais la Région ne serait pas en avance sur ce genre de projets d’après Dominique Nalpas, coordinateur des états généraux de l’eau. Dans la Région, les inondations sont surtout problématiques dans les quartiers situés dans le fond des vallées comme Molenbeek ou Woluwe.