Vaccination : Bruxelles à la traîne, les entreprises souhaitent apporter leur aide

Bruxelles enregistre un taux de vaccination toujours plus bas qu’en Flandre et Wallonie. Pour y remédier les entreprises souhaitent apporter leur aide.

Seul 37% des Bruxellois de moins de 45 ans sont vaccinés contre 59% en Wallonie et 67% en Flandre. Dans l’idéal, il faudrait atteindre les 70%. “Dans les tranches d’âges de 20 et 30 ans on doit progresser dans la vaccination. C’est pour ça qu’on met en place toute une série d’actions complémentaires aux centres de vaccination, avec des bus de vaccination, une articulation plus forte avec le milieu scolaire et puis la vaccination dans les entreprises“, explique Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé.

Les entreprises sont demandeuses pour organiser la vaccination de leur personnel. L’organisation patronale Beci, souhaite les y aider. “Nous transmettons les données recueillies par le responsable dans l’entreprise à la Cocom, et c’est la cellule vaccination qui prend le relais pour organiser concrètement ce qu’il faut sur place“, détaille Jan De Brabanter, secrétaire général de Beci. Aujourd’hui, une dizaine d’entreprises sont déjà candidates.

■ Un reportage de Vanessa Lhuillier, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée.

Photo d’illustration : Belga