Unis le temps d’un week-end, les Brasseurs espèrent relancer les exportations

Les exportations de bière belge qui ont baissé de 7% en 2023 par rapport à 2022, une première, ont été évoquées vendredi après-midi au cours d’une séance protocolaire à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, en présence du Premier ministre sortant, Alexander De Croo.

Les Brasseurs belges occupent la Grand-Place de Bruxelles le temps d’un week-end. Ils espèrent voir défiler des milliers de visiteurs durant ce festival de trois jours. Et cette année, ce sont certainement leurs importateurs étrangers qui seront le plus choyés.

“Nous sommes la référence en matière de qualité, de savoir-faire et d’innovation, et nous devons continuer à promouvoir ces valeurs à l’étranger. La présence de nos invités internationaux prouve que la bière belge compte déjà de nombreux ambassadeurs pour poursuivre cette mission”, commente le directeur des Brasseurs, Krishan Maudgal.

Pour le CEO d’AB InBev, Michel Doukeris, il y a toujours place pour la bière belge, quelle que soit la destination.“‘L’artisanat et la qualité de la bière belge sortent de l’ordinaire à l’échelle mondiale et il y a une possibilité de croissance à l’étranger, même si en de nombreux endroits l’accent est mis sur la production locale”, a-t-il indiqué à l’agence Belga. Et c’est probablement vers ces breuvages locaux que se dirige de plus en plus le consommateur partout dans le monde. Une bière belge importée et plus onéreuse a dès lors plus de difficultés à trouver son public, commente Bernard Deryckere, président des Brasseurs belges.

Au cours de cette cérémonie, le Brésilien Michel Doukeris a été admis au sein de la Chevalerie du Fourquet des brasseurs. Ce titre honorifique est décerné à des personnalités qui contribuent à promouvoir le secteur brassicole belge. Un hommage appuyé a également été rendu à Frank Boon à l’occasion de ses 70 ans. Le brasseur de lambics et de gueuzes a débuté au milieu des années ’70 à Lembeek (Brabant flamand) et remis son activité à ses deux fils Jos et Karel en 2021. Alain De Laet, patron de la brasserie Huyghe (Delirium) à Melle, a salué le travail de M. Boon qui a mis au point des bières “uniques, impossibles à copier”. Passé le temps des discours, les gosiers étaient bien secs. La confrérie et toute sa suite sont descendues sur la Grand-Place pour inaugurer le Week-end de la bière belge. Une cinquantaine de brasseurs y sont rassemblés jusqu’à dimanche. Le public pourra y savourer l’une ou l’autre des 500 bières proposées. Le tout dans des verres de dégustation de 15 cl, invitant à une consommation responsable, comme le prône la fédération dans sa nouvelle campagne promotionnelle.

Belga