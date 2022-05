Union : Deniz Undav, Anthony Moris et Felice Mazzu récompensés lors des Pro League Awards

Deniz Undav ponctue son incroyable saison avec les trophées de Joueur de l’année et de meilleur buteur. Quant à Felice Mazzu, il a survolé l’élection de l’Entraîneur de l’année lors des Pro League Awards.

Deniz Undav a reçu les trophées de meilleur buteur du championnat et de Joueur de l’année en Jupiler Pro League, le championnat belge de football, lundi, à l’occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l’Event Lounge à Schaerbeek.

Undav a décroché 217 points, devançant Tissoudali (122) et Nielsen (76) au classement.

À 25 ans, l’attaquant germano-turc , prêté par Brighton, a remporté le titre de meilleur buteur du championnat avec ses 26 réalisations qui ont contribué à l’incroyable saison de l’Union Saint-Gilloise, leader au terme de la saison régulière et deuxième au terme des playoffs, seulement devancée par le Club Bruges, ce qui lui vaudra de disputer les préliminaires de la Ligue des Champions. “C’est une bonne fin de saison qui aurait pu être un tout petit peu meilleure”, a-t-il dit en souriant en interview. “Je me suis moi-même surpris. Car je n’avais jamais marqué plus de 17 buts en une saison”.

Deniz Undav rejoint Brighton dès la saison prochaine, tout comme l’ailier japonais Kaoru Mitoma.

Un plébiscite pour Mazzù

Felice Mazzù a quant à lui été élu Entraîneur de l’année. L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise a survolé le suffrage, obtenant 286 votes. Le deuxième, Edward Still (Charleroi), en a récoltés 25. Wouter Vrancken (KV Malines) et Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise) se partagent la troisième place avec 24 voix chacun.

Après avoir ramené l’Union en première division après 48 ans d’absence, Mazzu, 56 ans, a vécu une saison exceptionnelle avec ses troupes.

Mazzu est décrit comme “un papa” par ses joueurs. “Un papa est là pour aimer ses enfants, il est pour leur permettre de grandir et de réussir leur vie. S’ils disent ça, ça me fait énormément plaisir ça veut dire que j’ai participé à leur développement”, a souri l’Entraîneur de l’année. Ce dernier n’a pas encore communiqué officiellement sur son avenir avec l’Union : “Ma décision dépendra de l’avenir du groupe car la saison qui s’annonce ne sera pas simple avec la Coupe d’Europe. Si ce n’est pas fait pour jeudi, tant pis. Mais j’aimerais que cela se règle au plus vite”.

Une dernière récompense

L’Union a aussi vu Anthony Moris a remporté le trophée des ‘clean sheets’, soit le plus grand nombre de matches sans encaisser de but, devant Simon Mignolet.

Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. (avec Belga)

■ Chronique de Grégory Ienco dans Le 12h30 de BX1+.