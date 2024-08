Une violente bagarre éclate à la prison de Haren

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour tentative de meurtre à la suite d’une bagarre au couteau survenue à la prison de Haren lundi soir, comme l’ont relaté mardi La Capitale et Het Nieuwsblad. Un détenu a tenté d’en égorger un autre à la suite d’une dispute entre eux.

Les deux hommes, âgés de 29 et 27 ans, se sont battus lundi soir à propos de l’usage d’un téléphone portable, interdit dans la prison. Selon Het Nieuwsblad et La Capitale, l’homme de 29 ans aurait tenté de régler le différend en s’en prenant violemment au second avec un éclat d’assiette cassée. La victime aurait été poignardée à la gorge et transportée à l’hôpital dans un état grave après l’intervention des agents pénitentiaires. Ses jours ne sont plus en danger, son état est désormais stable.

L’agresseur aurait également été transporté à l’hôpital après s’être blessé lui-même lors de la bagarre. Le parquet de Bruxelles a “pris acte des faits survenus”, mais ne peut pour l’instant communiquer davantage dans l’intérêt des investigations. “L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits”, a-t-il dit. Le directeur de la prison, Jurgen Van Poecke, a répondu à Bruzz qu’il était “très surpris” de ce qui est arrivé. “Nous sommes habitués à pas mal de choses ici, mais ce genre d’agression est d’un autre ordre”, a-t-il commenté.

Belga