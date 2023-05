Une vingtaine d’associations a réagi à l’appel de DoucheFlux pour une meilleure sécurité dans le quartier du Midi

L’ASBL ferme jusqu’à jeudi prochain à cause de problème de sécurité pour son personnel et ses bénéficiaires.

L’ASBL DoucheFLUX ferme son centre de jour de manière exceptionnelle du 4 au 10 mai en raison “de violences excessives et répétées envers le personnel et d’un manque de personnel encadrant pour gérer les situations de plus en plus compliquées qui se présentent au quotidien.”

L’ASBL accueille des personnes en situation de précarité à proximité de la gare du Midi. Ils expliquent que ces derniers mois, des incidents se sont multipliés, mettant en danger la sécurité du personnel et des bénéficiaires : “Pour la première fois en six ans d’activité rue des Vétérinaires, DoucheFLUX a pris la décision difficile de fermer temporairement son centre de jour afin de garantir la sécurité de tou.te.s, permettre à ses équipes de souffler et réfléchir à des solutions face à cette situation.”

L’équipe de DoucheFLUX regrette “le sous-financement et la saturation des structures d’accueil, l’épuisement des travailleur.se.s, mais aussi le manque de logements abordables, l’aggravation des problématiques de consommation d’alcool et de drogues parmi le public”. Elle pointe également une augmentation des problèmes dans le quartier ces derniers mois.

En tout, ce sont une vingtaine d’associations qui se regroupent à l’appel de DoucheFLUX pour demander aux pouvoirs publics une réaction.

■ Reportage de David Courier, Loïc Bourlard et Laurence Paciarelli