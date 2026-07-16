Une vaste opération de propreté organisée dans les environs de la gare du Midi

Bruxelles-Propreté et la commune de Saint-Gilles ont organisé jeudi matin une vaste opération de propreté dans les environs de la gare du Midi, à l’initiative de la secrétaire d’État bruxelloise à la Propreté publique, Audrey Henry (MR). L’information, révélée par BRUZZ, a été confirmée par son cabinet.

L’opération a compris le balayage des voiries, l’enlèvement des dépôts clandestins, le nettoyage manuel des endroits difficiles d’accès, la vidange des corbeilles publiques ainsi que le nettoyage des avaloirs, a précisé le cabinet de la secrétaire d’État.

À partir de 07h00, plusieurs rues ont également été nettoyées à l’eau. Bruxelles-Propreté a notamment mobilisé deux camions pour l’enlèvement des dépôts clandestins et quatre balayeuses.

L’action a ciblé le quartier entourant la gare du Midi, notamment l’avenue Fonsny, le boulevard du Midi, l’avenue Jamar, la place Bara, la rue Bara, la place Victor Horta, la rue de France et la rue des Vétérinaires.

Selon le cabinet d’Audrey Henry, cette opération vise non seulement à améliorer la propreté de l’espace public, mais aussi à renforcer la coopération entre les différents services concernés et à mieux identifier les points problématiques.

La propreté des abords de la gare du Midi constitue un sujet de préoccupation depuis de nombreuses années. Les riverains dénoncent régulièrement les dépôts clandestins et les nuisances liées aux déchets.

Cette opération illustre également une attention renouvelée du gouvernement bruxellois pour ce quartier, confronté depuis longtemps aux problèmes de malpropreté. Des actions similaires ont déjà été menées par le passé, sans toujours produire les effets escomptés. L’amélioration durable de la situation dépendra notamment d’un suivi des mesures mises en place.

Belga – Photo : Belga Image