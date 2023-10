Une vaste action de contrôle dans les transports publics

Mardi dernier, la police fédérale a mené une action dans les transports publics sur l’ensemble du territoire de la Région Bruxelles-Capitale.

Mardi dernier, la Direction de coordination et d’appui (DCA) de Bruxelles de la Police Fédérale a lancé une grande action : bus, trams, métros et trains. Au final, cela a permis l’arrestation judiciaire de 7 personnes et 6 procès-verbaux ont été dressés pour possession d’armes prohibées et 29 pour détention de drogue. Cette action de la DCA de Bruxelles est la 4ème. Elle avait un double objectif : “agir de manière réactive face aux formes de criminalité constatées, et assurer une présence visible et dissuasive“.

De plus, les services de sécurité des sociétés de transports ont, eux aussi, procédé à des PV, pour de multiples infractions, notamment la non-possession d’un titre de transport valide.

Ca.Pa. /image : Belga