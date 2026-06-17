Une trottinette électrique à l’origine d’un incendie dans un immeuble à Schaerbeek

Un incendie s’est déclaré mardi soir dans un immeuble à appartements de Schaerbeek, entraînant l’évacuation de plusieurs habitants, a indiqué mercredi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Aucun blessé n’est à déplorer. Le trafic des trams a également été partiellement interrompu. Selon les premières constatations, le feu a été provoqué par une trottinette électrique.

L’incendie s’est déclaré vers 21h20 au premier étage d’un immeuble de trois niveaux situé avenue Princesse Élisabeth. À l’arrivée des secours, les occupants de l’appartement touché avaient déjà quitté les lieux, tandis que les habitants des deuxième et troisième étages s’étaient réfugiés sur leur balcon.

Appartement inhabitable

Lors de la reconnaissance, les pompiers ont constaté que le feu avait pris naissance au niveau d’une trottinette électrique. L’incendie a rapidement été maîtrisé à l’aide d’une lance à haute pression. La présence de la caténaire du tram a compliqué le déploiement des échelles aériennes, malgré la coupure du courant.

L’occupant du deuxième étage a toutefois pu être évacué au moyen d’une auto-échelle. Les habitants du troisième étage ont préféré rester sur leur balcon. Après extinction du feu et ventilation du bâtiment, ils ont été évacués par la cage d’escalier à l’aide d’un masque de secours.

Tous les occupants ont été examinés sur place par le médecin du SMUR de l’hôpital Saint-Jean, mais aucun n’a dû être hospitalisé. L’appartement sinistré est inhabitable. Les autres résidents ont pu regagner leur logement après les contrôles de sécurité. En raison de dégâts des eaux, Sibelga a été sollicitée pour couper l’électricité au rez-de-chaussée.

Les pompiers soulignent par ailleurs qu’aucun détecteur de fumée n’était présent dans l’appartement touché, alors que ceux-ci sont obligatoires. Walter Derieuw rappelle qu’un détecteur fonctionnel permet d’alerter très tôt les occupants et peut faire la différence entre un simple incident et une tragédie.

Belga – Photo : Belga