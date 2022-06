Une tonne de pulpe de betterave déversée devant le siège du MR pour dénoncer l’usage de pesticides

Avec le slogan “No bees – No food”, Extinction Rebellion a mené une nouvelle action ce matin à Bruxelles pour protester contre les dérogations belges aux pesticides tueurs d’abeilles.

Ce mercredi matin, des activistes d’Extinction Rebellion (XR), déguisés en abeilles, ont déversé une tonne de pulpe de betterave devant le siège du MR à Bruxelles.

Par cette action, XR veut dénoncer l’utilisation en Belgique de pesticides interdits par l’Union européenne (UE) en raison de leur haute toxicité pour les insectes pollinisateurs. C’est pourquoi ils ont choisi la betterave, agriculture “très friande de pesticides”. Selon XR, le ministre de l’Agriculture, David Clarinval (MR) fait un usage excessif de dérogations de ces substances interdites pour “situations d’urgence”.

XR rappelle que la Belgique fait partie des mauvais élèves en termes d’utilisation de pesticides : selon une étude de l’Université de Mons, un tiers des espèces d’abeilles en Belgique est menacé d’extinction, alors que 12% sont déjà éteintes De plus, selon une étude de PAN Europe, le fruits et légumes produits et consommés en Belgique contiennent les plus hauts taux de pesticides de l’UE. Enfin, d’après une autre étude menée par le centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, la Belgique est le pays (parmi 39 pays analysés) où les jeunes sont le plus exposés aux pesticides.

Photo : Extinction Rebellion