Une statue installée place du Luxembourg pour les enfants migrants qui disparaissent

La statue d’un enfant qui joue symboliquement à cache-cache avec des amis a été installée ce vendredi matin, place du Luxembourg à Bruxelles.

En prélude à la Journée internationale des Droits de l’enfant, les organisations “Vluchtelingenwerk Vlaanderen” et Caritas International s’inquiètent vendredi du phénomène des enfants migrants qui disparaissent alors qu’en l’espace de deux ans, la trace de plus de 18.000 enfants a été perdue, selon des données du collectif de journalistes “Lost In Europe”.

En moyenne, près de 17 mineurs non accompagnés, fuyant des conflits ou des violences, disparaissent chaque jour des radars. Ces enfants risquent notamment de tomber entre les mains de trafiquants de drogue, de trafiquants d’êtres humains ou d’être vendus à l’industrie du sexe. Or, “eux aussi, comme tous les enfants, ont droit à des soins et à un abri sûr pour pouvoir être et rester des enfants“, souligne Vluchtelingenwerk Vlaanderen dans un communiqué.

À cet égard, l’association flamande pour les réfugiés estime que la crise de l’accueil en Belgique met particulièrement en évidence cette vulnérabilité. “Depuis la mi-octobre, des bébés et des enfants en bas âge dorment dans la rue avec leur famille, tout comme 150 mineurs non-accompagnés. Aujourd’hui, donc plus d’un mois plus tard, il y a encore plus de 100 enfants pour lesquels aucune solution n’a été proposée et qui sont toujours obligés de dormir dans la rue“, pointe l’organisation.

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, l’association flamande, en collaboration avec Caritas International, a installé vendredi matin, place du Luxembourg à Bruxelles, une statue représentant un enfant qui compte contre un mur, comme s’il jouait à cache-cache, sauf qu’il comptera jusqu’à plus de 18.000. La statue sera visible jusqu’à dimanche.

L’organisation a également lancé une pétition.

Avec Belga – Photo d’illustration: Google Street View