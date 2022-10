Une solution d’urgence trouvée pour des mineurs et familles privés de place dans les centres Fedasil

Le manque de places dans les centres d’hébergement de Fedasil, en charge des demandeurs d’asile, continue de poser des problèmes.

La crise migratoire se poursuit dans les rues de la capitale. Comme l’ont révélé nos confrères de Bruzz, plusieurs dizaines de familles et mineurs n’ont pu obtenir une place dans un lieu d’hébergement de Fedasil, malgré leur enregistrement auprès du service en charge des demandes d’asile.

Au total, 26 MENA, mineurs étrangers non accompagnés, et 126 personnes issues de familles, et donc éligibles à une place dans un centre d’hébergement de Fedasil, ont ainsi été déposés ce jeudi en fin d’après-midi par les services de protection de la jeunesse au Hub humanitaire, situé sur l’avenue du Port à Bruxelles. L’association flamande Vluchtelingenwek Vlaanderen et la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ont finalement pu trouver une solution d’urgence pour ces mineurs et familles, rapporte Lorenzo Durante, coordinateur général du hub humanitaire.

Si une solution d’urgence a été trouvée ce jeudi, ce nouveau fait confirme la difficulté de trouver des places d’accueil pour les demandeurs d’asile à l’heure actuelle. Ainsi, dans la nuit de mardi à mercredi, une vingtaine de mineurs ont été contraints de dormir dans la rue, faute de place dans un centre Fedasil.

Du côté du fédéral, on rappelle la création de 1 000 lits supplémentaires sur l’année écoulée et l’ouverture prochaine de centaines de places dans les prochaines semaines, en Flandre principalement. La situation reste toutefois problématique, selon les associations qui craignent une saturation du réseau d’accueil d’urgence avec la mise en place prochaine du Plan Hiver.

■ Reportage de Jim Moskovics, Thibaut Rommens et Pierre Delmée.

Gr.I. – Photo : BX1