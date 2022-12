Une soixantaine d’associations dénoncent l’ordonnance “Bruxelles Numérique”

Une soixantaine d’organisations bruxelloises ont manifesté mardi après-midi place de l’Albertine à Bruxelles pour s’opposer à l’ordonnance “Bruxelles Numérique” de Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de la Transition numérique. Elles revendiquent plus d’inclusion numérique dans les administrations publiques.

Le rassemblement lancé à l’initiative de l’ASBL Lire et Ecrire Bruxelles a mobilisé plusieurs centaines de personnes. Les différentes organisations souhaitaient faire entendre leur désaccord avec l’ordonnance du ministre. Elles défendaient également le droit à des guichets accessibles pour tous.

Les manifestants ont entonné des slogans tels que “On n’est pas des robots, on n’est pas des numéros” ou “On veut quoi ? Des guichets” pour montrer leur mécontentement.

L’ordonnance que prépare actuellement la Région bruxelloise pour numériser toutes ses démarches administratives soulève des craintes parmi les manifestants. Fabien Masson, coordinateur numérique à l’ASBL Lire et Écrire Bruxelles, fait état des revendications. “Le digital par défaut dans l’ordonnance est problématique. Nous voulons des possibilités de retour en arrière dans les démarches et des garanties sur les alternatives au numérique, notamment en maintenant des guichets accessibles à tout le monde” développe-t-il. “Nous ne voulons pas non plus que tout le monde dépende des géants du numérique et des GAFAM pour activer ses droits de citoyen.”

“Des gens manquent de compétences numériques et les centres qui les forment ne sont pas financés” ajoute Stefan Platteau, représentant de Caban (Collectif des acteurs bruxellois de l’accessibilité numérique). “Le ministre Clerfayt promet une stratégie d’accompagnement dans la numérisation. Ces personnes accompagnées se retrouvent souvent dans nos services, mais il faut que notre financement suive.”

Avec Belga

■ Reportage de Thomas Dufrane, Frédéric De Henau et Théo Mazuy.