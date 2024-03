Une première rue féminisée à Koekelberg : la rue de l’Armistice devient la rue Gisèle Halimi

Ce matin a eu lieu une première féminisation de nom de rue à Koelkelberg. La rue de l’Armistice devient la rue Gisèle Halimi : une figure féminine forte , avocate, militante féministe et femme politique franco tunisienne.

“Il y a un peu plus de 10% seulement de noms de rue qui portent un nom de femme à Bruxelles, c’est insuffisant. Or, l’espace public est le premier espace de contact visuel des Bruxelloises et des Bruxellois. Donc, si l’espace n’est pas féminisé, la place de la femme dans la représentation globale est diminuée“, explique le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS), à notre micro. “En renforçant la présence féminine dans l’espace public, on renforce aussi la présence des femmes dans la représentation collective, donc c’est très important de commencer par là. Bien sûr, cela doit s’accompagner d’un travail plus juridique qui doit renforcer les droits des femmes, tout cela va de pair.”

Cette première inauguration s’inscrit dans un plan de féminisation de rue plus global dans la commune dans les prochains mois.

■ Une interview du bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS), au micro de Sary Oraibi