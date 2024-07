Une première coupe du monde pour l’équipe belge de Dodgeball

Dans quelques jours, l’Alcatraz Dodgeball Club de Schaerbeek part pour l’Autriche où se tient la Coupe du monde de Dodgeball.

Une forme de balle aux prisonniers avec sur le terrain 12 joueurs en tout, six d’un côté, six de l’autre. Et en plus, cinq balles qui traversent de long en large la zone de jeu. L’objectif est simple: toucher et éliminer les adversaires. Ce jeu, c’est le Dodgeball. En Belgique, la fédération a été créée en 2018 et compte maintenant six clubs.

Cette année se tient à Coupe du monde de ce sport ludique. Et la Belgique présente son équipe mixte : l’Alcatraz Dodgeball Club.

■ Un reportage de Lisa Saint-Ghislain, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira