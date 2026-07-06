Une piétonne blessée après avoir été percutée par un bus à Schaerbeek

Une piétonne a été blessée dimanche à Schaerbeek après avoir été percutée par un bus de la Stib, ont indiqué la société de transports en commun bruxelloise et la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-Ten-Noode).

L’accident s’est produit vers 18h00 sur la place Eugène Verboekhoven, mais les circonstances exactes ne sont pas encore connues.

“Nos équipes ont été appelées vers 18h00 pour un accident entre un bus de la Stib et une piétonne”, explique la porte-parole de la zone de police locale, Katlien Breugelmans. “Les services de secours se sont occupés de la victime, qui se trouvait dans un état critique.”

Le chauffeur de bus n’était pas sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.

“Un périmètre a été mis en place et un expert de la circulation ainsi que le laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux”, poursuit la porte-parole. “La suite de l’enquête devrait apporter plus de précisions concernant les circonstances exactes de l’accident.”

Belga