Une pétition contre la construction d’une école près du clos des Trigonelles à Neder-over-Heembeek

Coincée entre la rue du Craetveld et le clos des Trigonelles à Neder-over-Heembeek, une friche de près de 4.000 mètres carrés pourrait bientôt accueillir une nouvelle école secondaire.

L’école pourrait accueillir près de 500 élèves de la première à la troisième secondaire. Les riverains craignent dès lors des nuisances sonores, mais aussi de stationnement. “Nous ne sommes pas hostiles à ce qu’une offre scolaire de qualité soit étoffée, et a fortiori à proximité de notre domicile, mais ici, on a vraiment l’impression qu’on a parachuté un bâtiment hors proportions sur un espace pas du tout adapté”, dénonce Florent Pivin, membre du comité de quartier des Hauts de Neder.

L’architecte propose que le bâtiment, imaginé en triangle, soit ouvert vers le bois en contrebas pour éviter que les nuisances sonores ne perturbent le quartier.

Autre inquiétude : la construction entraînerait nécessairement la destruction de l’espace vert prisé des habitants. “Nous avons tous un jardinet qui permet un certain recul et une harmonie. Or, avec ce projet, on va se retrouver avec un trottoir et une façade de 10 mètres.”

Une pétition circule, elle rassemble pour le moment près de 240 signatures.

Suite et débats lors de la commission de concertation de la Ville de Bruxelles prévue le 28 septembre prochain.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Nicolas Scheenaerts