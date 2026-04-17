Une personne blessée par un objet pointu à Koekelberg jeudi soir
Une personne a été blessée par un objet pointu jeudi soir à Koekelberg, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe). Les jours de la victime ne sont pas en danger.
“Vers 21h00 jeudi soir, les services de secours ont été appelés pour une personne blessée au niveau de la place Simonis, à Koekelberg”, a déclaré le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest, Martijn Baes. “À leur arrivée, la police a retrouvé un homme blessé au bras. La blessure a probablement été causée par un objet pointu”, a-t-il précisé.
La victime a reçu des soins sur place et a déclaré à la police que les faits se seraient déroulés dans le parc Élisabeth. Cette dernière a ensuite été transportée à l’hôpital pour des soins additionnels. Ses jours se sont pas en danger.
La police a débuté une enquête afin de déterminer les causes exactes de l’incident. Aucun détail additionnel ne sera communiqué par les forces de l’ordre.
Belga