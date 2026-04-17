Une personne blessée par un objet pointu à Koekelberg jeudi soir

“Vers 21h00 jeudi soir, les services de secours ont été appelés pour une personne blessée au niveau de la place Simonis, à Koekelberg”, a déclaré le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest, Martijn Baes. “À leur arrivée, la police a retrouvé un homme blessé au bras. La blessure a probablement été causée par un objet pointu”, a-t-il précisé.

La victime a reçu des soins sur place et a déclaré à la police que les faits se seraient déroulés dans le parc Élisabeth. Cette dernière a ensuite été transportée à l’hôpital pour des soins additionnels. Ses jours se sont pas en danger.