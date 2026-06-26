Une partition originale de Richard Wagner adjugée 23.040 euros à Bruxelles

Cette vente a suscité un vif intérêt avant même le début des enchères, notamment de la part de musées, de maisons d’opéra et de collectionneurs internationaux. “Il est tout à fait exceptionnel qu’une œuvre de ce type soit proposée dans une maison de ventes belge”, explique le commissaire-priseur Henri Godts. La partition était initialement estimée entre 12.000 et 15.000 euros, mais l’enchérisseur le plus offrant a finalement déboursé près du double de cette somme.

La partition avait été initialement écrite pour le grand ténor Josef Tichatschek, qui devait interpréter le rôle principal dans l’opéra. Après sa mort, sa fille a offert la partition au ténor anversois Ernest Van Dyck (1861-1923). C’est comme cela que le document est arrivé en Belgique. Ernest Van Dyck s’est lui aussi produit à plusieurs reprises sur scène dans des opéras de Wagner, notamment dans “Tannhäuser”.

Richard Wagner, notamment connu pour ses opéras et drames lyriques tels que “Tristan et Isolde”, “Parsifal” et “L’Anneau du Nibelung”, a non seulement composé la musique de ses opéras, mais a également écrit les livrets.

Pour “Tannhäuser”, l’un de ses tout premiers opéras, il a écrit un livret spécialement destiné au ténor originaire de Bohème Josef Tichatschek (1807-1886), qui possédait une voix d’une hauteur et d’une puissance rares. La partition mise aux enchères était son exemplaire personnel, rédigé et signé par Wagner, et comportant des annotations de Tichatschek lui-même.

Image : Arenberg Auctions