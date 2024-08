Une odeur de brûlé peut être sentie à plusieurs endroits de Bruxelles

L’odeur de brûlé qui peut être sentie ce mercredi dans la Région bruxelloise, principalement dans le sud mais on nous rapporte aussi une odeur désagréable côté ouest et centre, provient “probablement de l’incendie, toujours en cours, à Mont-St-Guibert”, indique les pompiers de Bruxelles. Les premières analyses toxicologiques des fumées effectuées par la protection civile se sont révélées rassurantes.

L’incendie en cours dans le centre de tri et de transfert des déchets de Mont-St-Guiber tse trouve sous contrôle, mais il devrait dégager des fumées durant plusieurs jours, a indiqué mardi midi la porte-parole de la société publique gestionnaire in BW, Nathalie Swaelens, à l’agence Belga. Les services de secours ont été appelés à intervenir mardi matin vers 2h45 sur le site de traitement de déchets de la sablière, rue de la Petite Sibérie, à Mont-Saint-Guibert, dans le Brabant wallon. Le feu s’est déclaré accidentellement au niveau d’une masse de 1.200 tonnes de déchets ménagers, sur le site géré par l’intercommunale in BW. Le parquet du Brabant wallon a confirmé l’origine accidentelle du sinistre.

L’incendie est désormais sous contrôle. Les opérations d’extinction et de surveillance des lieux devraient néanmoins se prolonger durant plusieurs jours. Les pompiers de Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles et Wavre ont été mobilisés, ainsi que leurs collègues des zones voisines de Gembloux et Overijse. Des renforts des unités de la protection civile de Crisnée et Brasschaat ont eux aussi été dépêchés sur les lieux. Le plan d’intervention rouge a été déclenché et le centre de crise provincial activé. En termes de déchets, ce sont principalement des papiers, cartons et encombrants qui brûlent. Les fumées se dirigent vers l’est du site sinistré et évoluent vers les communes de Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve ou encore Wavre.

“Les premières analyses toxicologiques des fumées effectuées par la protection civile se sont révélées rassurantes”, a confirmé mardi midi la porte-parole de l’intercommunale in BW. Dans un premier temps, les riverains ont été invités à fermer portes et fenêtres. Le centre de crise du Brabant wallon a actualisé mardi midi ses consignes, précisant notamment que les activités en extérieur “peuvent reprendre dans les zones non enfumées”. “Là où il y a de la fumée, par mesure de précaution, les activités en extérieur sont à éviter mais le reste des activités en entreprises, dans les écoles et autres peuvent être maintenues en intérieur. Dans ce cas, gardez les portes, fenêtres et ventilation fermées”, conseillent désormais les autorités provinciales. C’est la première fois que le site guibertin d’in BW est touché par un incendie d’une telle ampleur.