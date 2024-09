Une nouvelle offre de taxis “abordable” à Bruxelles : Poppy s’associe aux Taxis Verts

L’entreprise, arrivée il y a sept ans à Bruxelles, lance une nouvelle offre de taxi pour ses usagers.

Bolt, Uber, Heetch et maintenant Poppy. Sauf que l’opérateur de voitures partagées ne sera pas seul : il s’associe à Taxis Verts dans cette nouvelle aventure. “Taxis Verts, c’est la plus grande flotte de taxis à Bruxelles. Ils s’occuperont de toute la partie opérationnelle”, explique Pierre de Schaetzen, le chef marketing de Poppy. “L’entreprise va devoir s’assurer que chaque utilisateur aura un chauffeur qui correspond à ses attentes. Taxis Verts sera un peu le back-office.”

En d’autres termes, l’entreprise Taxis Verts apporte son expertise dans son domaine de prédilection, et du côté de Poppy, “on apportera notre expérience des utilisateurs. Nous avons une base de données importante, ce qui permettra d’augmenter le nombre de clients potentiels bruxellois.”

“Sécurité et fiabilité”

Ce nouveau service se différencie par la façon de sélectionner les chauffeurs. “Nous en avons sélectionné 800. Le premier critère est d’avoir un minimum de 4,5 étoiles sur 5. Le but n’est pas d’être premium. L’idée, c’est de mettre l’accent sur la fiabilité et la sécurité.” En plus de cela, les conducteurs devront répondre aux conditions des Taxis Verts (certificat de compétence, examen médical, programme de formation, test de compétence linguistique).

L’autre grand objectif poursuivi est de ne pas exploser les prix. “Poppy s’engage à rester dans les prix du secteur”, assure encore Pierre de Schaetzen. “L’offre sera lancée dans les jours à venir. Prendre un taxi sera directement possible via l’application Poppy.”

L’an dernier, l’activité des trottinettes et vélos partagés en free-floating avait été arrêtée à cause de la restriction du nombre d’opérateurs décrétée par la Région bruxelloise. “Si nous nous lançons sur le marché des taxis, cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé l’an dernier. Si nous nous engageons dans cette voie, c’est pour offrir une alternative à la voiture privée. Nous nous sommes très vite rendus compte que le public qui utilise des trottinettes et celui qui loue une voiture n’est pas le même. Il y a un besoin chez les Bruxellois de faire des courts trajets en voiture.”

Pierre de Schaetzen en est persuadé : “Utiliser les voitures partagées et les taxis est moins cher pour les Bruxellois que de posséder une voiture privée.”

Une nouvelle alternative pour les chauffeurs

Pour les chauffeurs aussi, cela peut représenter une nouvelle opportunité. Aujourd’hui, la grande majorité des professionnels roulent pour Taxis Verts, Uber ou Bolt. Avec Heetch, ce sont d’ailleurs les principales offres de taxis disponibles à Bruxelles.

“Sauf que le fonctionnement est différent”, nuance Pierre de Schaetzen. “Les chauffeurs paient un abonnement afin de travailler pour Taxis Verts. Une fois cet abonnement amorti, le reste de la rémunération va dans la poche du chauffeur. Chez Uber ou Bolt, c’est différent. Ces sociétés prennent un pourcentage sur chaque course effectuée par les chauffeurs. Donc, ils travaillent pour les deux afin de maximiser leur rentabilité.”

Avec cette offre de taxi, Poppy souhaite également soutenir les chauffeurs. “Grâce à ce partenariat avec Taxis Verts, cela permettra aux chauffeurs de rentabiliser plus rapidement cet abonnement en augmentant le nombre de courses.”

Gilles Joinau