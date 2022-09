Une micro-forêt à Evere financée sur Twitch par des streameuses

Greenpeace Belgium et plus de 70 streameuses lancent l’action “Stream for Trees”. Un appel aux dons pour planter une nouvelle micro-forêt en Région bruxelloise.

“Stream for Trees” a lieu du 26 septembre au 2 octobre sur la plateforme de streaming Twitch. Greenpeace s’est associée à Stream’Her, une communauté d’entraide et de mise en avant des femmes dans le monde du streaming. “Ce projet entre Greenpeace et Stream’Her permet de mettre en avant l’écologie et les femmes dans les jeux vidéos ! Il est temps de faire progresser les choses et je sais que je ne suis plus seule dans cette lutte, c’est ça la puissance de la communauté Twitch.“, explique Querya, une des 73 streameuses.

L’objectif est de récolter 10.000 euros en une semaine. Cette action permettra de créer une micro-forêt urbaine de 100m² à Evere. “Ces micro-forêts contribuent aussi à la lutte contre la sécheresse en ville et le stress thermique. Des recherches montrent que ces petites forêts apportent de la fraîcheur en milieu urbain et peuvent recueillir une quantité importante d’eau lors de fortes précipitations”, explique Philippe Verbelen, expert Forêt chez Greenpeace.

La plantation aura lieu le 19 novembre.

J.M., Photo : Twitch @Greenpeacebe