Manifestation pro-palestinienne devant le Parlement européen : 28 personnes arrêtées

Une soixantaine de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés lundi à 12h00 sur l’esplanade Solidarnosc du Parlement européen à Bruxelles. Ils se sont mobilisés pour dénoncer la “complicité” de l’Union européenne (UE) dans “le génocide commis par Israël en Palestine”, a constaté Belga sur place. Vingt-huit d’entre eux ont été arrêtés administrativement.

Les manifestants ont en outre exigé un embargo sur les armes contre Israël et la suspension de l’accord d’association UE-Israël en ce jour d’Armistice. Ils ont aussi exigé que l’UE mène une enquête sur les violations des droits humains perpétrées dans la région et impose des sanctions, entre autres choses. Lors de cette action pacifique, les participants ont placé une vingtaine de tentes sur l’esplanade afin de symboliser l’occupation étudiante dans les universités belges et européennes. La police est arrivée sur les lieux vers 12h30 pour encercler les personnes présentes avec huit véhicules. Les participants avaient prévu de négocier avec les forces de l’ordre pour prolonger l’action, mais celles-ci ont dispersé la manifestation. Toutes les personnes qui se trouvaient sur l’esplanade, y compris les employés du Parlement européen, ont été évacuées et la police a établi un périmètre. L’esplanade Solidarnosc, zone neutre, a été fermée avec du fil de fer barbelé. Les journalistes ont également dû garder leurs distances et ont été emmenés sur la place du Luxembourg. Refusant de quitter les lieux, 28 manifestants, dont six Palestiniens sans papiers, ont fait l’objet d’une arrestation administrative, a indiqué la porte-parole de la police locale, Ilse Van de Keere. Ils ont été conduits au commissariat et rapidement relâchés. Les manifestants parlent d’une “action réussie”. Au départ, ceux-ci avaient prévu de se mobiliser une dizaine de minutes seulement, car l’esplanade se trouve en zone neutre. L’action a finalement duré beaucoup plus longtemps.

Belga, photo : archive